Sözcü TV'de Uğur Dündar'la da yollar ayrıldı

Sözcü TV, yeni bir yapılanma dönemine girdi.

Sözcü TV Medya Grubu'nun başına, Yılmaz Özdil getirildi.

Yılmaz Özdil, Sözcü'nün başına geçmesinin ardından kanal içerisinde de bazı isimlerle yollar ayrılmaya başlandı.

UĞUR DÜNDAR'LA DA VEDALAŞILDI

Yaşanan bu değişimin ardından uzun süredir kanalda yayın ve gazetede de köşe yazarlığı yapan Uğur Dündar'la da yollar ayrıldı.

Uğur Dündar ve Özlem Gürses'in gönderildiğine ilişkin haberler, bugün gündeme geldi.

Bilindiği üzere Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında geçmişte bazı kavgalar yaşanmıştı.

DÜNDAR, ÖZDİL'E "CENAZEME GELME" DEMİŞTİ

Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'ın kurucuları arasında yer aldığı Artı 1 TV'nin kuruluşunu Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiğini 2021 yılında iddia etmişti.

Yılmaz Özdil'in bu paylaşımını gören Uğur Dündar, o dönem adeta çılgına dönmüş ve yaptığı açıklamada, "Cenazeme bile gelmeyeceksin." demişti.

"ULAN SEN BENİ EN YAKINDAN TANIYAN ADAMSIN BE"

Yılmaz Özdil'e o dönem oldukça sert ifadeler kullanan Uğur Dündar, şunları söylemişti;

"Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be..

Utan. Kimse açık açık yazacaksın, yazacaksın, insanları töhmet altında bırakmayacaksın.

Ulan sen beni en yakından tanıyan adamsın be, nasıl gitti elin o tweet'e, nasıl yazabildin onları, yazıklar olsun sana.

"CENAZEME GELMEYECEKSİN"

Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum.Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım."