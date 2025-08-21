Sözcü, yalan Halkbank haberi için mahkeme kararı çıkmadan tekzip yayınladı

Sözcü gazetesi yalanlarına bir yalan daha ekledi.

Gazete son yalanını ise 18 Ağustos manşete taşıdı.

Halkbank ve yöneticileri hedef alınan iftira dolu haberde “Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Bodrum’da lüks bir restoranda doğum günü partisine katıldı" iddiası ortaya atıldı.

Bu iftiralara karşı hemen harekete geçen Halkbank, iddiaları sert bir dille yalanlandı.

"İTİBARI SARSMAYA YÖNELİK İFTİRA"

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu haber ve paylaşımların gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, bankanın güven ve itibarını sarsmaya yönelik iftira niteliğinde yalanlar olduğu vurgulandı.

"TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Halkbank, kamuoyuna yönelik yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Genel Müdürümüzün Bodrum’da herhangi bir doğum günü organizasyonuna katıldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bankamızın güven ve itibarını hedef alan bu tür haksız, mesnetsiz haber ve yorumlar karşısında tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

MAHKEME KARARI GELMEDEN TEKZİP YAYINLANDI

Bu sert açıklamanın ardından gazete geri adım attı.

Konuya ilişkin hukuki süreç başlasa da henüz mahkeme kararı çıkmamasına rağmen Sözcü bugünkü sayısında tekzip yayınladı.

Yayınlanan tekzipte, "Asılsız, yalan ve gerçeğe aykırı haber yapılmıştır. Söz konusu haberdeki iddialar tamamen gerçeğe aykırıdır." ifadeleri yer aldı.