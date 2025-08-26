Spor giyim devi satışa çıkıyor! Müşteri arayışları hızlandı

Dünyanın en büyük 3 spor giyim üreticisi arasında yer alan Almanya merkezli giyim markası Puma el değiştirmeye hazırlanıyor.

Son yıllarda hisselerde yaşanan düşüş nedeniyle şirket hissedarları arasında yer alan Pinalt ailesi paylarını satmak için kolları sıvadı.

Borsada sert düşüşler yaşama devam eden spor giyim devinin satışa çıkacak olan hisseleri için müşteri arayışının başladığı bilgisi verildi.

MÜŞTERİ ARAYIŞI BAŞLADI

Konuya yakın kaynaklara göre Pinault ailesi, toplamda yüzde 29’luk hisseleri hakkında satış da dahil olmak üzere seçenekleri değerlendiriyor.

Milyarder ailenin danışmanlarla çalıştığını ve Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. gibi potansiyel alıcılarla iletişime geçerek ilgiyi ölçtüğünü belirten kaynaklar, görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Ayrıca, ABD'deki diğer spor giyim firmalarının yanı sıra Orta Doğu'daki egemen varlık fonlarını da araştırdıklarını belirttiler.