Spotify Türkiye editörlerine rüşvet soruşturması

Müzik piyasasının dijital devi Spotify, tartışmaların odak noktası oldu.

Platform üzerinden eserlerini dinleyiciyle buluşturan sanatçılar, yaşanan adaletsizlikleri dile getirerek şikayette bulundu.

RÜŞVET İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Müzisyenler arasında ayrımcılık yapıldığını savunan bazı sanatçı ve müzik sektörü temsilcileri, çalma listelerindeki görünürlüğün adaletsiz olduğunu savunarak şikayette bulundu.

Ayrıca popüler dinleme listelerinin oluşturulmasında rüşvet iddiaları ortaya atıldı.

ÜST ÜSTE GELEN ŞİKAYETLERİN ARDINDAN YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Platform yetkilileri, uzun süredir devam eden şikayetlerin ardından harekete geçti.

Spotify İsveç genel merkezi de Türkiye editörlerine soruşturma başlattı.

Tartışmaların odağındaki platform hakkında 4 Temmuz'da Rekabet Kurumu da adil rekabet ortamına aykırı davrandığı gerekçesiyle inceleme başlattığını duyurdu.

"BU DENGESİZLİKLER ENDÜSTRİMİZ ADINA UMUT KIRICI"

Şarkıcılar Aydilge, Oğuzhan Koç ve Tan Taşçı, şikayetçi isimler arasındaydı.

Aydilge, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şikayetlerini şu ifadelerle dile getirdi:

Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Ben zaten Spotify ile var olmadım. Benim zaten son şarkım Yaşayalım Hemen'e kadar, tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hitimi yok saydılar. Yine de var olmaya devam ettim. Ama bu kadar müzik endüstrisini domine eden bir platformdaki bu dengesizlikler çok düşündürücü ve Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği adına, kültürümüz adına umut kırıcı.

"BU ÜLKENİN NİTELİKLİ MÜZİSYENLERİNİ LÜTFEN DESTEKLEYİN"

Oğuzhan Koç ise, yine X hesabı üzerinden birçok ünlü şarkıcıyı etiketleyerek şu sözleri paylaştı:

Sevgili Spotify Türkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi? Pop listende rap, Rap listende arabesk, Yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar, Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz.. Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok! Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup 'umarız beğenir' deyip bekliyoruz sanki.. Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin.

"DUYDUĞUNUZ ABUK SABUK MÜZİKLERİN SEBEBİ BU"

Şarkıcı ve şarkı yazarı Tan Taşçı ise, "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk sabuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu.." ifadeleriyle tepki gösterdi.

"SPOTIFY'IN BAŞLATTIĞI İNCELEMEYİ TAKİP EDİYORUZ"

Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, inceleme hakkında, "Spotify'ın Türkiye editörleriyle ilgili başlattığı incelemeyi takip ediyoruz ancak sorunun Türkiye editörleriyle ilgili bir sorundan çok, Spotify'ın genel politikalarıyla ilgili olduğunu da belirtmemiz gerek." sözlerini kullandı.