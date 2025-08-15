Stüdyo daireler yasak mıydı, neden yasaklandı? Stüdyo daire yasağı bitti mi 2025?

Stüdyo daire, 1+0 olarak da bilinen, tek bir yaşam alanı içinde hem oturma odası hem de yatak odası işlevlerini barındıran daire tipidir.

Genellikle küçük mutfak alanı ve banyo, bu ana yaşam alanına bitişik şekilde tasarlanır.

Özellikle öğrenciler, bekar çalışanlar, kısa süreli konaklamalar veya merkezi lokasyonlarda düşük metrekareli ev arayanlar tarafından tercih edilir.

1 Ekim 2017’de yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile Türkiye’de yeni stüdyo daire (1+0) inşası yasaklandı. Bu düzenleme ile yeni yapılacak konutlarda en az bir oturma odası ve bir yatak odası bulunması zorunlu hale getirildi.

YASAKLANMA SEBEBİ

Aile yapısına uygun olmaması

Apartman sakinleri arasında huzursuzluk yaratma ihtimali

Daha sağlıklı yaşam alanlarının teşvik edilmek istenmesi

Metrekare standartlarının korunması

STÜDYO DAİRE YASAĞI BİTTİ Mİ

2025 yılında yayımlanan yeni yönetmelik ile stüdyo daire yasağı kaldırıldı. Ancak tamamen serbest bırakılmadı, belirli kurallar getirildi:

1- Bir projede stüdyo daireler toplam daire sayısının en fazla %20’si olabilir.

2- Oturma odasının dar kenarı en az 2,5 metre ve toplam alanı en az 9 m² olmalı; ayrıca yatak nişi bulunmalı.

Yasağın kalkmasıyla birlikte, arsa maliyetlerinin yüksek olduğu şehir merkezlerinde küçük metrekareli konut projelerinin yeniden gündeme geleceği öngörülüyor.