Sudan'dan 170 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri uçakla Sudan'dan tahliye edilen 170 Türk vatandaşı İstanbul Havalimanı'na geldi.

AA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Tahliyeler sürüyor

Akşam saatlerinde Port Sudan'dan hareket eden Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait A400M tahliye uçağı 02.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Açığa park eden askeri uçaktaki 170 Türk vatandaşı otobüslerle terminal binasına getirildi.

İGA yetkileri tarafından karşılanan vatandaşlara içecek ikramı yapıldı.

Tahliye olan vatandaşlar Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Daha sonra vatandaşlar kendilerini bekleyen otobüslerle terminalden ayrıldı.