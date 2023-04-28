Sudan'dan 170 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
AA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Tahliyeler sürüyor

Akşam saatlerinde Port Sudan'dan hareket eden Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait A400M uçağı 02.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Açığa park eden askeri uçaktaki 170 Türk vatandaşı otobüslerle terminal binasına getirildi.

İGA yetkileri tarafından karşılanan vatandaşlara içecek ikramı yapıldı.

Tahliye olan vatandaşlar Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Daha sonra vatandaşlar kendilerini bekleyen otobüslerle terminalden ayrıldı.

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