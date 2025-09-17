Şule Aydın, CHP'li sosyal medya trollerinin bel altı tepkilerini anlattı

CHP'de uzun süredir devam eden parti içi kavga, şu sıralar en sert haliyle devam ediyor.

Bu koltuk savaşındaki sertlik, muhalif medyaya da yansımış durumda.

CHP'deki kavgaya yönelik konuşan gazeteciler kimi eleştirse karşı tarafın bel altı saldırısına uğruyor.

Bu durumdan en çok rahatsız olanlardan biri olarak konuşan Şule Aydın, sosyal medyadaki CHP trollerini hedef aldı.

Onlar TV'deki yayında konuşan Aydın, yıllar boyunca iktidarı eleştirdiğini fakat son dönemde yaptığı CHP eleştirisi nedeniyle aldığı tepkiyi hiçbir zaman almadığını söyledi.

"ERDOĞAN'I BAHÇELİ'Yİ ELEİŞTİRİKEN BU KADAR TEPKİ ALMADIK"

Aydın, şunları söyledi:

"Özgür Özel'i benim kadar eleştiren çok azdır. Sayısız kez eleştirdim. Ekrem İmamoğlu da cezaevinde değilken sayısız kez eleştirdim. 23 yıldır ülkeyi yöneten iktidar AK Parti. Haliyle zor olan onu eleştirmektir.

Çoğunlukla da AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdik. Bunları yaparken almadığım bu kadar bel altı, bu kadar özel hayat...

"İKİ TARAFIN TROLLERİ ARASINDA KALDIK"

CHP eleştirisi yaparken öyle bir çirkinlikle iki tarafın kavgasının arasında iktidar trollerinden daha beterleriyle karşı karşıya kaldım.

Erdoğan'ı Bahçeli'yi eleştirdim her videomda açık. Gerçekten toplasanız 10 yorumu geçmez. Ama bir troll saldırısı ile karşı karşıya kalmadım.

"KILIÇDAROĞLU EKİBİ AYRI, BİLMEM KİMİN EKİBİ AYRI"

Muhalefeti eleştirirken Kılıçdaroğlu ekibi ayrı, bilmem kimin ekibi ayrı. Böyle bir şey olamaz. Bir de bel altı şekilde, özel hayat vurgusuyla. Bir de fikir tartışamıyorlar, uçkurdan dünyaya baktıkları için başka konuşacak alanları kalmıyor."