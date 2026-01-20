Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu köy terör örgütü YPG'den temizlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, Türkiye açısından tarihi öneme sahip Süleyman Şah Türbesi’ne ait arazinin bulunduğu Karakozak Köyü’nü YPG’den aldı.

Operasyon kapsamında köydeki Caber Kalesi’nde de kontrolün tamamen Suriye ordusuna geçtiği bildirildi.

YPG ile Suriye hükümeti arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen sahadaki askeri hareketlilik sürerken, Suriye ordusunun Fırat hattında ilerleyişini devam ettirdiği belirtiliyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen son hamlede, uzun süredir YPG kontrolünde bulunan Karakozak Köyü’nün temizlendiği ifade edildi.

ARAZİDE MAYIN TEMİZLİĞİ YAPILACAK

Terör örgütünün köprü çevresi ve Süleymah Şah Türbesi arazisini yoğun şekilde mayınlamış olması nedeniyle arazinin içine henüz girilemedi.

Bölge, mayın ve diğer patlayıcıların temizlenmesinden sonra güvenli hale gelecek.

Süleyman Şah'ın türbesi şu an için Türkiye sınırına yakın Eşme köyünde bulunmakta, bölgenin terörden temizlenmesi türbenin asli yerine dönmesinin önünü açıyor.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

Suriye sınırları içerisinde yer alan Süleyman Şah Türbesi, 1921 Ankara Antlaşması'na göre Türkiye Cumhuriyeti’ne ait, ülke sınırları dışındaki tek vatan toprağı olma özelliğini taşıyor.

Uluslararası hukukla güvence altına alınan bu statü, türbeyi yalnızca tarihi değil aynı zamanda siyasi ve hukuki açıdan da önemli bir sembol haline getiriyor.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi Süleyman Şah’ın naaşını barındıran türbe, Türk tarihi ve kültürel kimliği açısından özel bir yere sahip. Üzerinde Türk bayrağının dalgalanması ve Türk askerleri tarafından korunması, Türkiye’nin egemenlik haklarının sınır ötesindeki somut göstergesi olma özelliğini taşıyor.

TÜRBENİN TAŞINMA SÜRECİ

Süleyman Şah Türbesi, ilk olarak Caber Kalesi içerisinde bulunuyordu. Ancak baraj suları nedeniyle 1975 yılında Karakozak bölgesine taşındı.

Suriye iç savaşının yarattığı güvenlik riskleri nedeniyle ise 2015’te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen “Şah Fırat Operasyonu” ile Türkiye Cumhuriyeti sınırına yakın Eşme köyüne nakledildi.