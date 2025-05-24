İHA

'Terörsüz Türkiye' hedefi emin adımlarla ilerliyor...

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Gençlik Akademileri Kamu Diplomasisi Akademisi programına katıldı.

GENÇLERLE BULUŞTU

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Süleyman Soylu’nun yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, teşkilat mensupları ve çok sayıda genç yer aldı.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Önceki dönem İçişleri Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, gençlerle kamu diplomasisi konusunda deneyimlerini paylaştı.

Türkiye’nin son yıllarda uluslararası alanda izlediği aktif dış politikanın gençler tarafından iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Soylu, bilgi çağında yetişen gençlerin sadece yerel değil, küresel gelişmeleri de yakından takip etmesinin hayati olduğunu belirtti.

"BİR ÖRGÜTÜN KENDİNİ FESHETMESİ ÖNEMLİ BİR İŞTİR"

Soylu, "Terörsüz Türkiye diyorlar. Bu kadar terörle mücadele ettik ne oldu, terörsüz Türkiye geldi diyorlar. Bunu ne için yaptınız diyorlar. Ülkemizde terör örgütleri ortadan kalksın diye hep beraber elimizden geleni yapmadık mı? Fedakârlıklarımızı ortaya koymadık mı? Bu mücadelede ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmadık mı? Bunu ne için istedik ayrılmak için mi, birlik için mi, kardeşlik için mi? Bunu kardeşlik için yaptık" diye konuştu.

Süleyman Soylu açıklamalarında şunları söyledi:

Türkiye’de böyle liderler çok gelmez. Tekrar söylüyorum fırsatını bilelim, değerlendirelim. Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin açtığı çizgi 40 yıldır Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bu travma ve maliyetlerin bedeli bile anlatılamaz. Bir şehidin bedeli bile yoktur. Biz gençlerimizin bir daha bu travmalarını yaşamasını istemiyoruz. Biz Batı’nın oyununa gelerek onların silahlarıyla, mermileriyle bu ülkenin bölünme travması ve korkusuyla artık yaşamak istemiyoruz. Güçlü bir Türkiye var. Büyük bir Türkiye var. Her ikisinden de Allah razı olsun büyük bir irade ortaya koydular. Memleketine büyük hizmet ettikleri için doğru anlaşılıyorlar. Kimseyle pazarlık yapmıyorlar. Belki bunun maliyetini gençlerimiz bugün o kadar anlayamayabilirler. Onlara hak da veriyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır Türkiye’nin içerisinde çok büyük terörle ilgili işler kalmadı, bu doğru. Ama onun öncesinde kaldık. Terör örgütleri uyurlar ve ayağa kalkarlar. Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir. Bugün o başarılmıştır. Sizin yolunuz açıktır. Yolunuzdaki bütün taşları temizlemeye çalışıyoruz.

"BATI’YI İLK KEZ BÖYLE YAKALADIK, 300 YILLIK MAKASIMIZI KAPATIYORUZ"

Gençlere milli ve manevi değerlere sahip çıkma çağrısında bulunan Soylu, aynı zamanda dijital medya ve iletişim araçlarının etkili ve sorumlu kullanımının kamu diplomasisinde güçlü birer araç olabileceğini ifade etti.

Soylu şöyle devam etti: