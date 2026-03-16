Süleymaniye Camii'nde 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı

Ramazan coşkusu yaşanmaya devam ediyor...

İstanbul’un simge yapılarından olan Süleymaniye Camii, anlamlı bir iftar organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

3 BİN ÇOCUK İFTAR AÇTI

Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara tanıtmak ve bu geleneği yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen programa, yaklaşık 3 binden fazla çocuk ailesiyle birlikte katılım sağlarken programa toplam 6 bin kişi katıldı.

ANLAMLI ETKİNLİKTE YALNIZ BIRAKMADILAR

Fatih Belediyesi ve İstanbul İl Müftülüğü iş birliğiyle Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen çocuk iftarı programına; İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve aileleriyle birlikte çok sayıda çocuk katıldı.

DOYASIYA EĞLENDİLER

İftar programının öncesinde ve sonrasında, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Caminin bahçesinde kurulan platformdan gösteriler yapılırken oyun parkurları ve atölyelerde, çocuklar doyasıya eğlendi.

Ardından caminin içerisine kurulan sofralarda, çocuklar ve aileleri iftar yapmanın heyecanını yaşadı.