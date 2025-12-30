Sultanbeyli Belediyesi, tüm birimleriyle kışa hazır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sultanbeyli Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Kış hazırlıklarını yerinde denetleyip saha personelleriyle bir araya gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, güçlü bir ekip ve tam teçhizatla sahada olacaklarını belirtti.

60 ARAÇ 309 PERSONEL İLE 7/24 HAZIRIZ

Her an göreve hazır olduklarını ifade eden Başkan Tombaş, “Kış mevsiminin getireceği zorlu şartlara karşı tüm önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre göreve hazır bekliyor. Toplam 60 araç, 309 personel ve 2 bin 500 ton tuz stokumuzla, yolların kapanmaması ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşımının sağlanması için sahadayız. İlgili diğer kurumlarla da tam koordinasyon içinde çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için kış boyunca görevimizin başında olacağız.” dedi.