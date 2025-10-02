Sumud Filosu'ndaki İkbal Gürpınar'dan paylaşım! "Eğer ulaşamazsak..."

Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu, adeta kuşatma altında.

Tüm dünyanın gözü önünde İsrail, yardımları engelliyor.

Yaşanan baskınlar canlı olarak yayınlanırken, filoda bulunan sunucu İkbal Gürpınar'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

"UMUDUMUZ VAR AMA"

Saldırıların devam ettiği söyleyen Gürpınar, "Kıyamet koparken ağaç dikmek gibi. İnşallah ulaşacağız hala umudumuz var ama olur da ulaşamazsak diye oyuncakların bir kısmını poşetleyip denize attık. Ulaştır Ya Rabbi. Çocuklara ulaşsın bunlar ne olur" ifadelerini kullandı.