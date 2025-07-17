Süresiz nafaka iptal edildi mi? 2025'te sil baştan! Nafakada tarihi karar...

“Bir yıl süren evlilik, ömür boyu nafakaya mı bedel” sorusu, özellikle genç boşanmış bireyler arasında ciddi bir mağduriyet algısına yol açtı.

Antalya’da açılan bir boşanma davası, süresiz nafaka tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Antalya 12. Aile Mahkemesi, nafaka düzenlemesinin yer aldığı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 175. maddesinin Anayasa’ya aykırı olabileceği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Gelişmeler ise "nafaka mağduru" vatandaşların dikkatini çekti.

Süresiz nafakanın iptalini bekleyenler, ayrıntıları merak etti.

İşte süresiz nafakada önemli gelişme...

SÜRESİZ NAFAKADA ÇELİŞKİ

Mahkeme, süresiz nafakanın bazı durumlarda mülkiyet hakkı, yeniden evlenme özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve eşitlik ilkesiyle çelişebileceğini vurguladı.

Ara kararda şu Anayasa maddelerine atıf yapıldı:

Madde 2: Sosyal hukuk devleti ilkesi

Madde 10: Kanun önünde eşitlik

Madde 20: Özel hayatın gizliliği

Madde 35: Mülkiyet hakkı

Madde 41: Aile kurumunun korunması

Bu değerlendirmeyle birlikte, Mahkeme TMK 175’in bazı evlilikler açısından haksız ve orantısız bir yük doğurabileceği gerekçesiyle iptal talebinde bulundu.

TARİHİ KARAR YOLDA

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu usulden kabul ederek esastan inceleme kararı verdi. Bu gelişme, sadece ilgili dava için değil, tüm nafaka sistemi açısından bağlayıcı ve dönüştürücü bir sonuç doğurabilir.

Eğer AYM, TMK 175’in iptali yönünde karar verirse:

Süresiz nafaka uygulaması tamamen sona erebilir.