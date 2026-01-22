Suriye'de PKK/YPG'nin sonu geldi: Ümit Özdağ sessizliğe büründü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de terör örgütünün beli kırıldı...

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG'ye yıl başına kadar süre vermişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ DİZ ÇÖKTÜ

Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti. Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı.

48 saatte SDG terörüne diz çöktürüldü. Sahada dağılan SDG'nin elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Şam'ın isteklerini kabul etmeye razı oldu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG'yle ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması imzalandığını açıkladı.

TÜRKİYE OYUN KURUCU POZİSYONDA

Bu süreçte ise Türkiye, bölgenin ve küresel sistemin oyun kurucusu pozisyonunda yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde askeri ve istihbarat birimlerimiz, Suriye'nin Esad rejiminden kurtulması ve terör örgütünden temizlenmesi sürecinde kilit rol oynadı.

TÜRKİYE'DE OKUYUP, SURİYE'DE BAKANLIK YAPANLAR VAR

Ülkemizde büyüyen çocuklar ülkelerine dönüşünde Türkçe mesajlar verirken, Türkiye'de öğrenim gören kimi isim yeni Suriye yönetiminde söz sahibi konumuna geldi.

SURİYE'DEN TERÖR İZİ TEMİZLENDİ

Son olarak Türkiye, Suriye'de YPG/SDG'nin tarihe karışmasında öncü pozisyonda yer aldı.

AKILLARA ÜMİT ÖZDAĞ GELDİ

Süreç bu şekilde devam ederken akıllara yıllarca göçmen karşıtlığı ve ırkçı provokasyon girişimlerinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geldi.

IRKÇI TUTUM TARİHİN TOZLU RAFLARINA KALDIRILIYOR

2024 yılının aralık ayından bu yana Suriyeli göçmenler ülkelerine dönerken, Ümit Özdağ'ın senelerce sürdürdüğü siyaset anlayışı da tarihin tozlu raflarına kaldırılmak üzere.

SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Ankara ve Kayseri'de göçmenler üzerinden kurulan provokasyon girişimlerinde vatandaşları kışkırtan Özdağ, Suriye'de kazanılan zafer sonrası sessizliğe bürünmüş durumda.

Senelerce seçim meydanlarında Suriyeli göçmenleri 'Zafer Turizm' tabirini kullanarak otobüsle göndereceğini söyleyen Özdağ, muhaliflerin Suriye'de yazdığı destanı görmezden geliyor.

"BU ÇOCUKLAR KADAR FAYDASI OLMAMIŞTIR"

Konuya ilişkin paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, yaptığı paylaşımla ırkçı tutumlara tepki gösterdi.

Hasan Basri Yalçın açıklamasında şunları kaydetti:

"14 yıl boyunca misafir ettiğimiz kardeşlerimiz Suriye’yi PKK’dan temizledi.

Onları otobüslere bindirip göndereceğiz diye seçim kampanyası yapanları hatırlıyorum.

O siyasilerin Türkiye’ye bu çocuklar kadar faydası olmamıştır."