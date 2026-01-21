Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin son hali görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Destansı zafer...

Suriye ordusu gündüz saatlerinde, Halep'e bağlı Ayn el-Arab ilçesinin güney kesimlerinde örgüt unsurlarıyla şiddetli çatışmaların ardından Sırrin beldesine girerek ilerleme kaydetmişti.

Fırat Nehri'nin batısındaki ordu güçlerinin, nehrin karşı tarafında tepelik alanda yuvalanan teröristlerin açtığı yoğun ateş nedeniyle köprüyü geçememesinden ötürü Suriye ordusu, Sırrin cephesindeki ilerleyişini hızlandırdı.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ SDG İŞGALİNDEN KURTARILDI

Sırrin'den kuzeydeki Ayn el-Arab ilçesi yönüne ilerleyen ordu, Karakozak köyünün bulunduğu mevkiiyi çevirdi.

Bölge, Şam yönetimi ile örgüt arasında 20.00'de yürürlüğe giren ateşkesten hemen önce 19.00 sularında, Suriye ordusunun hakimiyetine girdi.

TÜRBE GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/SDG'den kurtardığı Karakozak köyü mevkiindeki Süleymah Şah Türbesi, havadan görüntüledi.

ÇEVREDE HALA MAYINLAR VAR

Süleyman Şah Türbesi, terör örgütünün, Münbiç sahasındaki Suriye ordusunun bölgeye Fırat Nehri üzerinden ulaşmasını engellemek amacıyla mayınlarla yoğun şekilde tuzakladığı bir bölgede yer alıyor.

Suriye ordusu, bölgedeki mayın ve diğer tuzaklamaları etkisiz hale getirmek için yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.

TERÖRİSTLER KÖPRÜYÜ YIKMAYA ÇALIŞMIŞ

Teröristlerin, daha önce nehir üzerindeki Karakozak Köprüsü'nü yıkmak için Karakozak köyü tarafındaki ayağını patlayıcılarla havaya uçurmaya çalıştığı ancak uç kısmının zayıf da olsa ayakta kalabildiği belirtildi.

Suriye ordusunun köprüyü güçlendirme çalışması devam ediyor.

Mayınların kısmen temizlendiği belirtilirken tuzaklanmış arazideki bazı mayınlar, çıplak gözle de görülebiliyor.

TÜRKİYE'NIN SINIR DIŞINDAKİ TEK TOPRAK PARÇASI

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi olan Süleyman Şah’ın türbesi, Suriye’de Halep ili sınırları içerisindeki Karakozak köyünde bulunuyordu.

Fransa ile Türkiye arasında 1921 yılında yapılan Ankara Antlaşması uyarınca Suriye içerisindeki bu bölge, Türk toprağı olarak kabul edilerek Süleyman Şah Türbesi'nde Türk askerlerinin nöbet tutmasına karar verilmişti.

Bu çerçevede, Karakozak'taki Süleyman Şah Türbesi arazisi, Türkiye’nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olma özelliği taşıyor.

NAAŞ ŞAH FIRAT OPERASYONU İLE TAŞINMIŞTI

12 Mart 2014’te Türk askerinin koruduğu Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak köyü çevresinde DEAŞ ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'na ulaşarak, Suriye içindeki geçici nakil işleminin 22 Şubat 2015 tarihinde tamamlandığını duyurdu.

Bu çerçevede Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu, Süleyman Şah'ın kabriyle Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşındı.