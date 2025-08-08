Sürücüler dikkat: Bu hata pahalıya patlıyor! 11 bin 204 TL ceza kesiliyor

Erzurum'da kent genelinde son aylarda artan şikâyetler, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerini harekete geçirdi.

Gece yarısı sokakları inleten, trafikte hem sürücülerin hem yayaların huzurunu bozan abartı egzozlu araçlar, denetimlerin baş hedefi oldu.

Vatandaşların uyku düzenini bozan yüksek sesli egzozlar, yalnızca bir rahatsızlık unsuru değil, aynı zamanda trafik güvenliğini de tehdit ediyor.

Özellikle genç sürücüler arasında “gösteriş” amacıyla yaygınlaşan bu uygulama, şehir merkezinde adeta gürültü kirliliğine dönüşmüş durumda.

11 BİN 204 TL CEZA KESİLDİ

Trafikte güven ve huzuru sağlamak amacıyla 28 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında yoğunlaştırılan kontrollerde, abartı egzoz kullanan 7 otomobil ve 5 motosiklet sürücülerine toplam 111 bin 204 lira idari para cezası kesildi.

Sürücülere kesilen 11 bin 204 TL idari para cezasının yanı sıra ayrıca trafikten men edilmesine de karar verildi.