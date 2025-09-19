Sürücüler dikkat! Ekim ayında başlıyor: Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen gün artarken, motosikletlerin sigortasız dolaşımı ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Temmuz ayı itibarıyla motosiklet ve yük motosikletlerinin yüzde 64,3’ünün trafik sigortasının bulunmadığı ortaya çıktı.

Bu durum, hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları için büyük bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor. Özellikle kaza anında tarafların mağduriyet yaşamasına yol açan sigortasızlık oranı, yetkilileri harekete geçirdi.

Meclis’e sunulan yeni düzenleme ile bu soruna kalıcı bir çözüm getirilmesi hedefleniyor. Teklifte, bugüne kadar kapsam dışında kalan 50 cc ve altındaki motorlu bisikletler için de trafik sigortası zorunluluğu getiriliyor.

Düzenlemenin Ekim ayında yasalaşması beklenirken, hem güvenlik hem de hak kayıplarının önlenmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

ÖDEMEYEN TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

İçişleri Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan kanun taslağıyla motorlu bisikletlerin de trafik sigortası zorunluluğu kapsamına alınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çalışmalar sürüyor.

Hazırlanan taslak metin, ilgili komisyonlardan geçerken, henüz Genel Kurul’a sunulmadı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte motorlu bisikletler de trafik sigortası kapsamına dahil edilecek.