Sürücüler dikkat: Yarın son gün! Ödemeyen araç muayenesi yaptıramayacak

Her yıl senede iki kez araç sahipleri tarafından ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksiti için son ödeme tarihi yaklaştı.

Araç sahipleri, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödemelerini yapmamaları durumda yalnızca gecikme faizi ile karşılaşmakla kalmayacak aynı zamanda söz konusu vergi ödenmeden muayene de yaptıramayacaklar.

Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde alınan ödemeler belirlenen tarihler arasında bankalar, PTT, vergi daireleri ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilir.

GECİKME FAİZİ UYGULANACAK!

Söz konusu ödemeleri 31 Temmuz’a kadar ödeme yapmayanlar, her geçen ay için yüzde 4,5 gecikme faizi ile karşılaşacak.

Aynı zamanda süre uzatılması halinde araç sahipleri, vergi daireleri e-haciz işlemleriyle de karşı karşıya kalabilecek.

Araç muayenesi yapmak isteyenlerin, tüm vergi borçlarını ödemiş olmaları zorunlu olduğundan MTV borcu olan araç sahipleri muayene işlemi yaptıramayacak.