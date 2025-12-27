'Suyun boykotu mu olur, kafayı mı yediniz' diyen Ertem Şener özür diledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyadan gelen tepkiler geri adım attırdı.

Spiker Ertem Şener’in sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında sarf ettiği sözler tartışma yarattı.

"SUYUN BOYKOTU MU OLUR"

Canlı yayını sırasında boykot olan bir markadan su içen Ertem Şener’e, bir sosyal medya kullanıcısı söz konusu ürünün boykot kapsamında olduğunu hatırlattı.

Bu uyarıya sinirlenen Şener, "Suyun boykotu mu olur, kafayı mı yediniz ya? Allah’ın suyuna boykot mu olur? Katılmıyorum ben bazı şeylere" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şener’in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı tepki gösterdi.

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Şener'in yaptığı bu çıKışa gösterilen tepkiler dinmeyince futbol spikerinden yeni bir video geldi.

Ertem Şener yeni paylaştığI video üzerinden konuyu yanlış anladığını söyledi ve özür diledi.

"SONUNA KADAR ÖZÜR DİLERİM"

Durumu yanlış anladığını belirten Şener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlar sanırım ortada bir yanlış anlaşılma var onu da ben yanlış anlamışım ve anlatmışım.



Ben hangi suyun boykot olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Birileri youtube yayınımda trollük yapıyor ve konunun siyasi olduğunu düşündüm.



Meğerse o su markası boykotluymuş. İşin içinde Gazze ve Filistin var ise sonuna kadar özür dilerim.

"FİLİSTİN'DE SOYKIRIM VAR, BU SİYASET ÖTESİDİR"

Filistin konusunda hassas olduğunu söyleyen Spiker, "Ama samimiyet ile söylüyorum ben bu konu tamamen siyasi boykot sandım ve “suyun boykotu mu olur?” dedim.

İşin ucunda Gazze’de, Filistin’de bir soykırım var ve bu siyaset ötesidir aldığımız hava bile boykota tabidir." ifadelerini kullandı.