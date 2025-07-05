Tablet sattığı ilana başka iş yerinin telefonunu yazdı! Yargıtay 'suçlu' buldu

İnternetten sahibi olmadığı ürünün satışını yaparken, inandırıcı olsun diye bu konuda faaliyet gösteren bir iş yerinin sabit telefonunu da yazdı.

Böylece hem dolandırıcılık yaptı hem de konu ile alakası olmayan bir işletmeyi zor durumda bıraktı.

Yargıtay, bu konuda görülen davada sanığı iki kez suçlu buldu.

VERİLERİ HUKUKA AYKIRI VERME VE ELE GEÇİRME SUÇU SABİT

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, online ticaret sitesinde açtığı ilana başka birine ait telefon numarasını yazan sanığa, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen cezayı onadı.

İNTERNETTEN TABLET SATIŞI İLANI VERDİ, BAŞKASININ TELEFONUNU YAZDI

İzmir'de yaşayan bir kişi, tablet bilgisayar satışı için online ticaret sitesinde açtığı ilana irtibat numarası olarak kendi telefonunu ve bir iş yerinin sabit hat numarasını ekledi.

PARAYI ÖDEYEN DİĞER TELEFONU ARADI

İlanı gören vatandaşlar, tablet bilgisayarın ücretini banka hesabına göndermesinin ardından satıcıya ulaşamayınca ilandaki sabit hattı aradı.

TELEFONU ARANAN İŞ YERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaklaşık 1 hafta boyunca tanımadığı kişilerce aranan iş yeri sahibinin şikayeti üzerine satıcı hakkında, Tire 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"NUMARALARI KARIŞTIRDIM" DEDİ

Mahkemedeki savunmasında davacıya ait numarayı, daha önce çalıştığı iş yerinin numarasıyla karıştırdığı için ilana eklediğini öne süren sanık, beraat talebinde bulundu.

10 YIL HAPİS CEZASI

Tire 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

HESABI 2012'DE AÇILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Mahkemenin kararında, online ticaret sitesindeki hesabını 2012'de açtığı anlaşılan sanığın, aradan uzun zaman geçmesine rağmen yanlış numara verdiğini fark edememesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi.

YARGITAY KARARI ONAYLADI

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet kararını onadı.

"SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞTU"

Sanığın, davacının bilgisi ve rızası olmadan kişisel veri niteliğindeki telefon numarasını yaydığının anlaşıldığı kaydedilen Yargıtay kararında, şu ifadeler yer aldı: