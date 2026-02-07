İstanbul'da bulunan Club House isimli mekanın sahibi tutuklandı

- Polis, İstanbul'daki "Club House" adlı mekana uyuşturucu operasyonu düzenledi.
- Mekanın işletmecisi Menderes Utku, "uyuşturucuya özendirme" ve "uyuşturucu teminini kolaylaştırma" suçlamalarıyla tutuklandı.
- Operasyon sırasında mekana giriş ve çıkışlar yasaklanarak, polisler ve narkotik köpekleri detaylı arama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Soruşturma kapsamında önemli bir operasyon daha gerçekleştirildi.
İstanbul’da polis ekipleri, "Club House" adlı mekana operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan mekanın işletmecisi Menderes Utku tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NARKOTİK KÖPEKLERİ ARAMAYA KATILDI
Gündüz saatlerinde gerçekleştirilen operasyona yaklaşık 100 polis ile 5 narkotik köpeği katıldı.
Polis ekipleri, mekanda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yaparken, arama süresince mekana giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklandı. Üyelik sistemiyle çalıştığı belirtilen mekanda spor salonu, toplantı odaları ve restoran bölümlerinin bulunduğu öğrenildi.
MEKAN SAHİBİ TUTUKLANDI
Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler mekandan ayrılırken, eğlence mekanının işletmecisi Menderes Utku gözaltına alındı.
Savcılık sevk yazısında Utku hakkında “uyuşturucuya özendirme” ile “uyarıcı veya uyuşturucu maddelerin teminini kolaylaştırma” suçlamalarına yer verildi.
Mahkemeye sevk edilen Utku, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.