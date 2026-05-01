Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için birçok farklı noktada güvenlik önlemleri alındı.

Bu Kapsamda başta gösteri ve toplantı yasağının olduğu Taksim Meydanı olmak üzere bazı noktalarda giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Güvenlik güçleri tarafından bölgede alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen Halkın Kurtuluş Parti'sinden (HKP) bir grup, Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

ARBEDE YAŞANDI

Sloganlar atarak caddeye çıkmak isteyen grup, polis müdahalesiyle karşılaştı.

Güvenlik güçlerine zorluk çıkartan grup, arbede yaşanmasına neden olurken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

TAKSİM'DE GÜVENLİK ÖNELEMLERİ ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresi başta olmak üzere kentte yoğun güvenlik önlemi alındı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Meydanı'na çıkan sokaklar demir bariyerlerle kapatıldı, meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu.

MECİDİYEKÖY'DE İZİNSİZ GÖSTERİYE MÜDAHALE

1 Mayıs Emek ve Dayaışma Günü nedeniyle Çevik kuvvet ekipleri Mecidiyeköy ve Şişli istikametinde caddeyi trafiğe kapattı.

Çevik Kuvvet ekiplerinin bir kısmı Mecidiyeköy'deki alışveriş merkez önünde bekleyişini sürdürürken, bir bölümü ise Mecidiyeköy girişinde konuşlandırıldı.

Ekipler izinsiz gösteri yapmak isteyenlere müdahale etti; gözaltına alınanlar oldu.

PANKART AÇIP İZİNSİZ YÜRÜMEK İSTEDİLER

Güvenlik önlemleri sürerken Mecidiyeköy istikametinde pankart açıp izinsiz yürüyüş yapmaya çalışan bir gruba daha polis müdahale etti.

Müdahale sırasında gözaltına alınanlar oldu.

Diğer yandan Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro durakları ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.