Tanju Özcan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi

Cumhuriyet Halk Partisi'ne kötü haber...

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Suriyeli sığınmacılara yönelik kararları nedeniyle başlatılan soruşturmada karar çıktı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Özcan hakkında Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Bolu Belediye Başkanı'na yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol verildi.

MAHKEMEDEN AÇIKLAMA

Mahkemeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Hakim değişikliği nedeni ile dosyanın incelenmesinde;

Mahkememizin 2025/270 Esas sayılı dosyasında sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda dosya resen ele alındı. C.Savcısının mütalaası alındı, dosya incelendi.



İddia makamından mütalaası: "Sanık hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 122. Maddesinde düzenlemesi yapılan "Nefret ve Ayrımcılık" suçu kapsamında kovuşturma yürütüldüğünün görüldüğü,



Bu haliyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 109. Maddesinde yapılan düzenlemede adli kontrol hükümlerinin tatbik edilebilmesi için öncelikle tutuklama nedenlerinin varlığının gerekli olduğu hususunun belirtildiği, öyle ise aynı kanunun 100 vd. Maddelerinde yer alan tutuklama nedenleri kapsamında yapılan değerlendirmede isnat edilen eyleme ilişkin suçun işlendiğini gösterir somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığı kabul edilmekle birlikte soruşturma/kovuşturma kapsamında delillerin toplandığı, sanığın delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme eylemlerine yönelebileceğine ilişkin delil bulunmadığı, yine sanığın baskı girişiminde bulunabileceği/argümanların tarafı bir kimse olmadığı, sanığın Bolu Belediye Başkanlığını görevini ifa eden kamu görevlisi olması hasebiyle sabit ikameti haiz olup ulusal hususlar da gözetildiğinde kaçma şüphesini ortaya koyan delil bulunmadığı kanaati ile yasal şartları oluşmayan adli kontrol hükümlerinin tatbikine yer olmadığı" saygıyla mütalaa olunur." şeklindedir.

"YENİDEN SORUŞTURMA AÇILDI"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karar sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Özcan açıklamasında şunları söyledi:

Suriyeli sığınmacıların Bolu’dan gitmeleri için geçmişte bazı kararlar aldım. Bu kararlar ile ilgili hakkımda çok sayıda şikayet oldu. Bu şikayetler sonucunda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca defalarca takipsizlik (KYOK) kararları verildi ve bu kararlar kesinleşti.



Tüm bunlara rağmen birkaç ay önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kamuoyuna yaptığı paylaşım sonrasında, aynı konuda çok sayıda takipsizlik kararı olmasına rağmen hakkımda yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

"ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"