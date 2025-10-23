Tanju Özcan: Kemal Kılıçdaroğlu partiye gelirse üyeliğimi istifa etmek suretiyle askıya alacağım

Gözler yarın görülecek olan CHP kurultayı davasında...

Bolu Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete açılan belediye restoranının tanıtımında konuşan Özcan, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yarın görülecek davanın artık sonuçlanması gerektiğini belirtti.

ÖZCAN "MUTLAK BUTLAN" KARARI BEKLEMİYOR

Kararın gecikmesinin gereksiz tartışmalara yol açtığını söyleyen Özcan şunları söyledi:

Mutlak butlan kararının verilebileceğini ben düşünmüyorum. Hukukçu olarak düşünemiyorum bunu. Çünkü mutlak butlanla ilgili ne bir dernekle ilgili bugüne kadar ne bir meslek odasıyla ilgili olmamış ki bir siyasi parti için olsun. Ama ortada açılmış bir dava var. Uzadıkça uzuyor. Yani Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi artık bu konuyu gündemden düşürmek için ya davanın kabulüne karar versin, ya davanın reddine karar verip bu süreci, bu tartışmayı, bu suni tartışmayı ülkedeki ekonomik sıkıntıların önüne geçmeyi amaçlayan bu suni tartışmayı bir tarafa bıraksın. Türkiye'de artık böyle garip şeyler oluyor.

"ARTIK KARAR VERİLMELİ, BU TARTIŞMA BİTMELİ"

İstanbul İl Başkanlığı’ndaki yetki karmaşasına da değinen Özcan, “Şu an iki İstanbul İl Başkanımız var. Biri YSK tarafından mazbatası verilmiş Özgür Çelik, diğeri ise tedbir yoluyla görevde kalan bir kayyum. Bu garip durumlara artık son verilmeli. Her siyasi partide olduğu gibi CHP’de de üyeler ve delegeler kimin genel başkan olacağına karar vermelidir” ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU GELİRSE İSTİFA EDEREK ÜYELİĞİMİ ASKIYA ALACAĞIM"

Mutlak butlan kararı çıkması durumunda partiden istifa edeceğini söyleyen Başkan Özcan sözlerini şöyle tamamladı: