Tanju Özcan: Kemal Kılıçdaroğlu partiye gelirse üyeliğimi istifa etmek suretiyle askıya alacağım

- Tanju Özcan, mahkemenin CHP kurultayında "mutlak butlan" kararı vermesi halinde CHP üyeliğini askıya alacağını duyurdu.
- Kararın gecikmesinin gereksiz tartışmalara yol açtığını belirtti.
- Özcan, parti üyelerinin genel başkanın kim olacağına karar vermesi gerektiğini söyledi.
Gözler yarın görülecek olan CHP kurultayı davasında...
Bolu Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete açılan belediye restoranının tanıtımında konuşan Özcan, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yarın görülecek davanın artık sonuçlanması gerektiğini belirtti.
ÖZCAN "MUTLAK BUTLAN" KARARI BEKLEMİYOR
Kararın gecikmesinin gereksiz tartışmalara yol açtığını söyleyen Özcan şunları söyledi:
Mutlak butlan kararının verilebileceğini ben düşünmüyorum. Hukukçu olarak düşünemiyorum bunu. Çünkü mutlak butlanla ilgili ne bir dernekle ilgili bugüne kadar ne bir meslek odasıyla ilgili olmamış ki bir siyasi parti için olsun. Ama ortada açılmış bir dava var. Uzadıkça uzuyor. Yani Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi artık bu konuyu gündemden düşürmek için ya davanın kabulüne karar versin, ya davanın reddine karar verip bu süreci, bu tartışmayı, bu suni tartışmayı ülkedeki ekonomik sıkıntıların önüne geçmeyi amaçlayan bu suni tartışmayı bir tarafa bıraksın. Türkiye'de artık böyle garip şeyler oluyor.
"ARTIK KARAR VERİLMELİ, BU TARTIŞMA BİTMELİ"
İstanbul İl Başkanlığı’ndaki yetki karmaşasına da değinen Özcan, “Şu an iki İstanbul İl Başkanımız var. Biri YSK tarafından mazbatası verilmiş Özgür Çelik, diğeri ise tedbir yoluyla görevde kalan bir kayyum. Bu garip durumlara artık son verilmeli. Her siyasi partide olduğu gibi CHP’de de üyeler ve delegeler kimin genel başkan olacağına karar vermelidir” ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU GELİRSE İSTİFA EDEREK ÜYELİĞİMİ ASKIYA ALACAĞIM"
Mutlak butlan kararı çıkması durumunda partiden istifa edeceğini söyleyen Başkan Özcan sözlerini şöyle tamamladı:
Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi partiye gelirse beni atıp atmaması benim hiç umurumda değil. Ben mahkeme kararıyla partinin başına gelen heyeti bir cunta heyeti olarak kabul ederim. Bunu bir darbe olarak kabul ederiz. Ve o cunta Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönettiği sürece ister bana ödül versin, ister beni disipline versin, bunları umursamadan mahkeme böyle bir karar verirse Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları da 'biz bu görevi kabul ediyoruz' derse ben bu siyasi cunta partinin başından gidinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi istifa etmek suretiyle askıya alacağım.
Ne zamanki Sayın Özgür Özel veya bir başka seçilmiş heyet, genel merkez yönetimi tekrar göreve başladığı gün ilk Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma başvurusunu da bizzat ben yapacağım. Durum bu kadar net. Yani benim tavrım Kemal Bey gelirse nasıl olsa beni atar diye Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi askıya almak değil. Demokrasi anlayışım gereğince bu cunta görevde olduğu sürece benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde cuntanın altında çalışmama düşüncemden kaynaklanan bir durum.