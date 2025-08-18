Tanju Özcan'ın kumarhanede çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

CHP'nin en tartışmalı belediye başkanlarından biri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan...

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği büyük tartışma nedeniyle partiden ihraç edilen Özcan, Özgür Özel ile geri döndü.

CHP'nin yeni döneminde yeni yönetimle de sık sık bazı konularda karşı karşıya gelen Özcan, şu sıralar tatil görüntüleri ile gündemde.

KUMARHANEDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Özcan'ın Kıbrıs tatilinde otel casinosunda kumar oynarken çekilen fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

Bir anda gündem olan fotoğraflarda Özcan'ın bir masa etrafında kumar oynadığı göründü.

Özcan, yapılan paylaşımlardan birine yorum yaparak tepki gösterdi.

"ORADA YÜZLERCE KİŞİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİM"

Tanju Özcan, "Çok salak bir paylaşım. Eşimle ve oğlumla tatildeyim. Mal bulmuş gibi atlama iblis. Arkadan fotoya da gerek yok yüzlerce kişiyle foto çektirdim orada." ifadelerini kullandı.