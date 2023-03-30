Tansiyon düşmüyor! Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Şuursuzluk ve çapsızlık ile kendini bitiriyor Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce’nin adaylığını eleştirmeye devam eden piyanist Fazıl Say, “100 kişiden biri İnce’yi savunuyor. Yüzde 1’den fazla oy alacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığı tepki çekmeye devam ediyor.

Muhalefet, CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı olan İnce'nin seçimlerde oyları böleceği tedirginliğini yaşıyor.

Bu kapsamda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına yönelik parti ziyaretlerinde Memleket Partisi'ni de eklemiş, dün de ziyareti gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından genel merkez önünde kameraların karşısına geçen iki isim açıklamalarda bulunurken, Muharrem İnce adaylığından vazgeçmediğini açıkladı.

Bunun üzerine adaylığını açıkladığı andan itibaren ünlü isimlerin tepkisini çeken İnce'ye piyanist Fazıl Say'dan bir gönderme daha geldi.

"Kemal Bey'e büyük bir hayranlık var"

Sık sık sosyal medya hesabından parti liderini hedef alan Say, son açıklamalarıyla bir kez daha tansiyonu yükseltti.

Art arda açıklamalar yapan Fazıl Say, şu ifadeleri kullandı:

Turne boyunca, yurt dışındaki Türk dostlarım ile elbette seçim de konuşuldu hep. Normaldir, sonuçta hayatlarımızdır. Belirleyicidir. Gözlemlediğim; Kemal Bey'e olan büyük bir hayranlık ve çok artan bir sevgi var. Erdem, akıl, pozitif ruh, gerçekçilik, önderlik... Sevgi kazanacak.

"Yüzde 1'den fazla oy alacağını sanmıyorum"

İnce konusunda da “oyları bölecek” korkusu elbette var. Ama 'bu şuursuzluk ve bu çapsızlık ile zaten kendini bitiriyor' konusunda herkes hemfikir. 100 kişiden biri İnce'yi savunuyor.



Ve ben de yüzde 1'den fazla oy alacağını sanmıyorum (500 bin kişi eder). Gerisi zor ona. Durum bu.

"Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermekten mutluyum"

Kazanacağımıza inanarak ve saygıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermekten mutluyum. İlk kez bir seçimde huzurluyum.

Ne olmuştu

Muharrem İnce, 100 bin imza toplama sürecinde kendisini eleştirenlere, “Sırça köşklerde yaşayanlar, salon siyasetçileri oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan sözde sanatçılar, bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskini yudumlarken memlekete yol gösterenler…” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine ‘sözde sanatçılar’ ifadesine öfkelenen Say, “Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun ? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore’de hayvanat bahçesinde Goril’in şartları düzelsin diye 130 bin imza var."