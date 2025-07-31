Tapu sahipleri dikkat: 45 gün süre verildi! Bakanlık izin almadan kiraya verebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yıllardır atıl durumda kalan milyonlarca dönüm verimli tarım arazisini yeniden üretime kazandırmak için radikal bir adım attı.

2023’te kamuoyuna duyurulan ve büyük yankı uyandıran yeni düzenleme, 1 Eylül 2025 itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor.

Bu tarihten sonra artık iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazileri, toprak sahiplerinin iznine gerek kalmadan üçüncü kişilere kiralanabilecek.

Yani eğer bir tarla sahibi, toprağını iki yıl boyunca boş bırakırsa, devlet devreye girerek bu alanları üretime açmak üzere kiraya verebilecek.

Üstelik bu kiralama bedelleri, mülkiyeti koruyacak şekilde ilgili komisyonlarca belirlenecek ve araziler yalnızca tarımsal üretim amacıyla kullanılabilecek.

45 GÜN SÜRE VERİLD!

Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süredir işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor.

1 Eylül 2025 itibarıyla başlayacak yeni sistem kapsamında, iki yıl üst üste ekilmeyen tarlalar, toprak sahibinin izni aranmaksızın devlet tarafından üçüncü kişilere kiraya verilebilecek.

Arazi sahiplerinin bu süreçte dikkat etmesi gereken en kritik nokta ise 45 günlük başvuru süresi. Arazisinin kiralanmasını istemeyen mülk sahiplerinin, 1 Eylül 2025’ten itibaren 45 gün içinde yetkili mercilere başvurarak durumu bildirmesi gerekiyor.

Bu süre zarfında herhangi bir itirazda bulunmayan kişilerin tarlaları, 16 Ekim 2025 itibarıyla devlet eliyle kiraya verilecek.

KİRALAR ARAZİ SAHİPLERİNE VERİLECEK!

Yeni sistemde tüm kiralama işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek ve elde edilen gelirler, herhangi bir kesinti yapılmaksızın doğrudan arazi sahibinin banka hesabına yatırılacak.

Böylece hem kullanılmayan araziler üretime açılacak hem de toprak sahipleri ekonomik kayba uğramadan gelir elde etmeye devam edecek.