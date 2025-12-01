Tarihteki ilk FB-GS maçı ne zaman oynandı, kaç kaç bitti? İlk derbi sonucu...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunun en büyük rekabeti olarak kabul edilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, bugün 404. kez oynanıyor.

Bu derbi sadece bir futbol müsabakası değil; aynı zamanda kültürel, sosyal ve hatta tarihsel bir miras niteliği taşıyor.

Bugün milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyen bu dev karşılaşmanın temelleri ise 20. yüzyılın başında atıldı.

Futbolun yeni yeni yaygınlaştığı yıllarda, İstanbul’un iki genç kulübü ilk kez karşı karşıya geldi ve böylece tarihin en uzun soluklu rekabetlerinden biri başlamış oldu.

Peki; FB-GS derbisi ilk ne zaman oynandı, kaç kaç bitti? İşte, detaylar...

İLK FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte ilk kez 17 Ocak 1909 tarihinde sahaya çıktı.

Maç, dönemin futbol sahalarından biri olan ve bugün Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun bulunduğu bölgede yer alan Papazın Çayırı’nda oynandı.

Bu ilk randevunun galibi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2–0’lık net bir skorla ayrıldı.