Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim başladı. Peki, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirimli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine indirim yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçükbaşta yüzde 20-25 indirim yaptık. Büyükbaş hayvanda da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz.

40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatifinde indirime gidiyoruz. Piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" ifadelerini kullandı.

Bunun akabinde dün, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim başladı ve vatandaşlar kapıda kuyruk oluşturdu.

İlk gün yaşanan yoğunluktan dolayı markete gidemeyen ve henüz hangi ürünlerde indirim olduğunu öğrenemeyenler ise detayları araştırmaya başladı.

Bu kapsamda da, "Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirimli?" sorusu gündeme taşındı.

Peki,Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirimli? İşte yanıtı...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirimli?

arım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

Et ürünlerinde indirim yapılacak mı?

Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.