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Özel Haber

Türkiye'nin son dönemde tartıştığı bir mesele: Pestisitli ürünler.

Kamuoyunda uzun süredir bir algı oluşturma çabası var.

Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin çoğu pestisit nedeniyle iade ediliyor ve bu ürünler iç piyasaya sürülüyor şeklinde dezenformasyon üretiliyor.

İddiaların peşine düştük.

Pestisitli ürünlerle ilgili kafalardaki soru işaretlerini işin tepesindeki isme sorduk.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize'de Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın sorularını yanıtladı.

* Pestisit meselesi nedir?

* Avrupa'nın yemediğiniz biz mi yiyoruz?

* Geri dönen ürün oranı yüzde kaç?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son sorudan başladı.

"Türkiye’nin ihraç etmiş olduğu ürünlerin içerisinde geri dönüş oranı binde 1 ve binde 2 seviyesinde." dedi ve ekledi:

"Bunların hepsi pestisit sebebiyle değil. Bunların yarıya yakını, küflenme tarzı şeyler. Siz ürünü paketlediğinizde hiçbir şey yok ama yolda doğal olarak bir küflenme meydana geldiyse bunları iade ediyorlar."

GERİ GÖNDERMEDEN İMHA EDİYORLAR

Her ülkenin pestisit ile ilgili farklı uygulamaları olduğuna dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkelerin pestisit oranı var. Mesela bir ülke var, yüzde 5 diyor. Bu sınırı geçerse ürünü almıyor.

Başka bir ülkede bu oran yüzde 3 olabiliyor. Çoğu da geri göndermeden imha ediyor."

GERİ GELİRSE BİZ İMHA EDİYORUZ

Bakan Yumaklı, pestisit nedeniyle geri iade edilen ürünlerin imha edildiğini, bunların görüntülerinin de düzenli olarak paylaştıklarını ifade etti: "Geri alırsanız da imha ediliyor. İmha görüntülerini de yayınlıyoruz. Gelin görün isterseniz diyoruz. Kimse gelmedi."

PESTİSİT NEDEN GÜNDEME GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açıklamalarını şöyle devam etti:

"Pestisit meselesi neden gündeme geldi? Çünkü biz denetimlerimizi sıklaştırdık. Daha önce konuşulmuyordu. Biz bu oranı sıfıra indirmek istiyoruz.

Son dönemde şöyle bir hususla karşılaştık. Bu korku pompalandı. Sonra şu oldu; birileri dedi ki; biz pestisitsiz ürün üretiyoruz diyenler çıktı."

TARIMDA NELER OLUYOR

Bakan Yumaklı, tarım dünyasındaki gelişmelere ilişkin de konuştu:

Tarım biraz futbol gibi. Herkesin üzerinde konuşabildiği bir alan. Herkesi toprakla bir bağı var ve bir fikri de var. Zaman zaman bu ülkenin üreticisine yapılan haksızlığı gördükçe üzülmemek elde değil.

Birçok konuda gerçekten bu ülkenin üretim avantajı; çevresindeki ülkeleri bakınca çok daha ileride.

Birkaç sebebi var.

Bunlardan birincisi; bizim coğrafyamız mükemmel. Türkiye'nin her yöresinde, yılın 12 ayında farklı üretim yapılabiliyor.

İkincisi de biz toprağı seven bir milletiz. Ağaç dikersiniz, büyüdüğünü görünce mutlu olursunuz. Biz öyle bir milletiz.

Zaman zaman istatistikleri yayınlıyoruz, ilgi görmüyor. Ama tarafsız kuruluşlar yayınlayınca 'ha öyleymiş' deniyor.

"SINIRLAR KAPANSA HİÇBİR ÜRÜNÜN KITLIĞINI ÇEKMEYİZ"

Dünyada hiçbir ülke yüzde 100 kendisine yetemez. Neden? Çünkü bütün ürünleri bir ülkede üretemezsiniz. Ancak stratejik ürünler başta olmak üzere; bugün itibarıyla sınırlar kapanmış olsa, hiçbir ürünün kıtlığını, yokluğunu çekmeyiz.

Benim önemsediğim bu ülkenin potansiyeli.

Bu ülkenin de potansiyelini açığa çıkaracak hükümet iradesi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı var, yönlendirmesi var. Biz de buna uygun olarak hareket ediyoruz.

"TARIMDA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"

Türkiye, tarımda Avrupa'da birinci sırada. Dünyada ise ilk 10 içerisindeyiz. Bu manada da üretilen hacim anlamında çok iyi bir yerdeyiz.

ZİRAİ DON FİYATLARI YÜKSELTİR Mİ

Ticaret Bakanlığı ile haftalık düzenli toplantılar yapılıyor.

Zirai don hadisesi temel olarak meyve ürünlerini vurdu. Onlarda da özellikle elma, nektarin tarzı ürünler, üzüm, kayısı büyük oranda..

O ürünlerin tamamında rekolteye ne kadar etki yapacak, bunu takip ediyoruz.

Kötü her yerde kötü. Toplam içerisinde bu tür şeylerden haksız kazanç elde etmek isteyenler olacaktır. Biz bu konuda kararlıyız. Bunu gerekçe göstererek haksız kazanç elde etmek isteyen, fahiş fiyat uygulamak isteyen kimler olursa devleti hemen enselerinde görecekler. Bunun da buradan garantisini veriyorum.

* Kurban Bayramı öncesi hayvanlarla ilgili denetimler nasıl yapılıyor?

* Satılmayan hayvanları devlet satın alacak mı?

* Türkiye orman yangınları riskine karşı hazır mı?

Tüm bu sorulara cevap veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları yarın Ensonhaber'de!