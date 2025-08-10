Tatil beldelerindeki araç ve insan yoğunluğu, çile haline geldi

Yaz mevsimiyle yerli ve yabancı turistler, Türkiye'nin eşsiz tatil beldelerine akın etti.

Tatillerini değerlendirmek isteyenler, bu bölgelerde yoğunluğa sebep oldu.

Ağustos ayının ortalarına yaklaşılırken, canlılık artmaya devam ediyor.

ALAÇATI'DA YÜRÜMEK ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

İzmir'in popüler turizm merkezi Alaçatı, yaz aylarının yoğunluğundan dolayı yaya geçişinin durma noktasının geldiği bir döneme tanıklık ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, sokaklarda sıkışanların oluşturduğu insan selini gözler önüne serdi.

YAYA TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Alaçatı, yaz sezonunun yoğunluğundan dolayı yaya trafiğinin durma noktasına geldiği bir görüntüye sahne oldu.

Görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen insanların birbirlerine sıkıştığı ve ilerlemenin neredeyse imkansız hale geldiği görüldü.

ÖLÜDENİZ YOLUNDA ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz beldesinde yaşanan araç trafiği, popüler turizm bölgesinin yaz sezonundaki yoğunluğunu gözler önüne serdi.

Bir motosiklet sürücüsünün kayda aldığı o anlar, araç kuyruklarını ve Ölüdeniz'in yaz aylarında nasıl bir kalabalığa maruz kaldığını gösteriyor.