Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı

- Tayfun Kahraman, MS atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
- Eşi Meriç Demir Kahraman, tedavi sürecini sosyal medya üzerinden duyurdu.
- 18 yıl hapse mahkûm edilen Kahraman, 2022'den beri cezaevinde bulunuyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Gezi Parkı davasında 4 yıldır tutuklu bulunuyor...
Cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman, MS atağı geçirdiği için hastaneye kaldırıldı.
EŞİ DUYURDU
Haberi, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından duyurdu.
Kahraman, eşinin hekimlerin gözetiminde olacağını söyledi.
MS TEDAVİSİ GÖRÜYOR
Tayfun Kahraman, uzun yıllardır MS tedavisi görüyor.
“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022'den beri tutuklu.