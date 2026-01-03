Maduro'yu 3 saatte yakalayan ekibin adı: Delta Force

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela'da işler karıştı...

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 noktada patlama meydana gelirken gözler, ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi.

Trump, geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamada operasyonun başarılı olduğunu ve Maduro ile eşinin de ülkeden çıkarıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." dedi.

ÖZEL KUVVETLER ÇIKARDI

Maduro'yu Venezuela'nın başkentinden kaçıran birimin, ABD ordusunun en seçkin birimlerinden olan Delta Force kuvvetlerinin olduğu açıklandı.

GEÇMİŞTE BAZI ÖNEMLİ İSİMLERE DE OPERASYONLAR YAPILDI

Maduro'yu 3 saatte rehin alıp ülke dışarısına çıkartan Delta Force'un geçmişte yakalamış olduğu bazı isimler:

•⁠ ⁠Saddam Hüseyin

•⁠ ⁠⁠El-Bağdadi

•⁠ ⁠⁠Pablo Escobar

•⁠ ⁠⁠El Chapo

DELTA FORCE HAKKINDA

ABD'nin seçkin kuvvetleri arasında yer alan Delta Force, önemli operasyonlarda kullanılan ekibi anlatıyor.

ABD Terörle mücadele alanında uzmanlaşan Delta Force ekibi ABD'nin en özel birliklerinden birisi.

1977 yılında kurulan ekip Yeşil Bereliler veya Rangers gibi isimler almaktadır.

Birleşmiş Devletler'in iki birincil anti-terörist biriminden biridir.

Bu askerlerin terörle mücadele konusunda uzman oldukları ve yüksek teknoloji ekipmanlarıyla çok çeşitli silahla donatıldıkları sanılıyor.

Uydu iletişimi yapabiliyor.

Amerikan Kara Kuvvetleri’nin seçkin birlikleri 25 bin kişiden oluşuyor.

Bunlar arasında ‘Yeşil bereliler’, ‘Rangers’lar, ‘Delta Force’ ve ‘Nightstalkers’lar var.

Kara Kuvvetleri’ne bağlı özel birliklerin merkez komutanlığı Kuzey Carolina’daki Fort Bragg’da yer alıyor.