Tayland’da restoranına gelen İsraillileri kovan Türk vatandaşı

İsrail, Gazze'de masumları öldürüyor.

İsrail'in işlediği soykırıma karşı tüm dünya tepki verirken, en büyük tepki ise Türkiye'den geliyor.

Türkiye, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gazze'de masumların sesi oluyor ve İsrail vatandaşlarını da her yerde boykot ediyor.

TAYLAND'DAKİ RESTORANINA GELEN İSRAİLLİLERİ KOVDU

Bunun son örneği ise Tayland'da gerçekleşti...

Tayland’daki bir Türk restoranı sahibi, Maccabi Tel Aviv taraftarlarına hizmet vermeyi reddederek İsrail vatandaşlarını dükkanından kovdu.

KÜFRETTİLER

Kovulmayı hazmedemeyen İsrailli kadınlar, küfrederek parmak hareketinde bulunmaya başladı.

Restoran sahibi Türk vatandaşı ise "Bebek katillerini dükkanımda istemiyorum." dedi.