TBMM açılışına katılmayan Özgür Özel soluğu Silivri'de aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28. Dönem 4. Yasama Yılı 1 Ekim itibarıyla başladı.

Bu kapsamda Meclis Genel Kurulu, özel gündemle toplandı.

CHP OTURUMA KATILMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan TBMM'de partiler arası hoşgörü ve iletişim dikkat çekti.

CHP ise, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarını gerekçe göstererek açılışa katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış sonrasında muhalefet genel başkanlarının da katıldığı resepsiyondaki temasları, geceye damga vurdu.

ÖZGÜR ÖZEL SOLUĞU SİLİVRİ'DE ALDI

Tüm partilerin bir arada olduğu bu önemli resepsiyonda CHP yine yoktu.

Farklı görüşlerdeki siyasi partilerin TBMM çatısı altında birlik mesajı verdiği geceye katılmayan CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel sabah olunca soluğu Silivri'de aldı.

Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel, çıkışta basına açıklamalarda bulundu.

Özel'e CHP'nin TBMM boykotu da soruldu.

"NİYE GİTMEDİN DİYEN YOK"

Özel şunları söyledi:

Ülkenin cumhurbaşkanı gelip konuşma yaparken, o ülkenin ana muhalefet partisi, tüm anketlerin birinci partisi ve o meclisin kurucu partisi yoksa burada herkesin bir oturup düşünmesi lazım. Cumhurbaşkanı'nın demesi lazım ki, 'Ben yasama meclisine gidiyorum yürütmenin başı olarak ve burada geçen yıl bizi karşılayanlar yok.' Bunu bir düşünmesi lazım. Bunu ona oy verenler düşünüyor. Bana daha sokakta bir tane 'Yahu neden gitmediniz' diyen duymadım.