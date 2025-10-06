TBMM'de bu hafta: Terörsüz Türkiye mesaisi

1 Ekim’de 28. Dönem 4. Yasama Yılı’na başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta, hem yasama hem de komisyon çalışmaları hız kazanıyor.

Haftanın ana gündemini 'Terörsüz Türkiye' süreci, yeni trafik düzenlemeleri ve ekonomi oluşturuyor.

TRAFİK KANUNU TEKLİFİ GENEL KURUL'DA

Yol güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı cezalar içeren 36 maddelik Karayolları Trafik Kanunu teklifi, 7 Ekim Salı günü toplanacak Genel Kurul’da ele alınacak. Teklif, trafik cezalarını rekor seviyelere çıkarıyor:

Buna göre, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 40 bin TL'ye sahte plaka kullanmanın cezası ise 140 TL'ye yükseltilecek.

TCMB BAŞKANI KARAHAN KOMİSYONDA

Ekonomi gündemi ise Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yoğunlaşacak.

Aynı gün (Salı), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Komisyon üyelerine kapsamlı bir sunum yapacak.

Karahan’ın sunumunda, Banka'nın aldığı faiz kararları, enflasyonla mücadeleye ilişkin son gelişmeler ve küresel ekonomik riskler ön planda olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KRİTİK AŞAMA

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Çarşamba günü 14. toplantısını yapacak.

Bu toplantıda kadın ve gençlik platformları temsilcileri dinlenecek.

Komisyon, ekim ayı sonunda dernek ve STK’ları dinleme sürecini tamamladıktan sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u dinlemeyi planlıyor.

Bu süreç, komisyonun yasal düzenleme hazırlıkları öncesindeki son aşaması olacak.