TBMM'de taciz iddiası: Kadın vekiller protesto düzenledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasındaki taciz iddiaları, gündem oldu.

İddiaya göre, meclis lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik liseli bir kız öğrenci, oradaki personellerin cinsel istismarına uğradı.

Kamuoyunda gündem olan bu iddialara ilişkin harekete geçen yetkililer, soruşturmanın başlatıldığı ve bu kapsamda 1 personelin görevden alındığını bildirdi.

KADIN VEKİLLER PROTESTO DÜZENLEDİ

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, bugün TBMM'de kadın vekillerce protesto düzenendi.

Duruma tepki gösteren vekiller, Meclis Dikme kapsına yürüdü.

ŞİKAYETTE BULUNULDU

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis'te görev yapan bir stajyer öğrenciye yönelik "istismar" iddiası üzerine harekete geçti.

2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025'te Genel Sekreterliğe resmi şikayette bulundu.

SORUŞTURMA AYNI GÜN BAŞLATILDI

Açıklamada, şikayetin alınmasının ardından 20 Kasım'da vakit kaybetmeden idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TBMM yönetiminin süreci "titizlikle yürüttüğü" vurgulandı.

BİR PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

Soruşturma kapsamında ilk adım atıldı.

Açıklamada, aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025'te görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Diğer isimler hakkındaki inceleme ise sürüyor.

KAPSAM GENİŞLETİLİYOR, DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLECEK

Meclis yönetimi, soruşturmanın 12 Aralık 2025'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurdu.

BAKANLIK AÇIKLADI: PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANDI

İnceleme devam ederken, çocuk ile ailesine yönelik psikososyal destek başlatıldığı da açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, TBMM Genel Sekreterliği tarafından detayları kamuoyuyla paylaşılan olaya ilişkin başlatılan idari soruşturma ile adli süreç dikkatle izleniyor.

Bakanlığa bağlı uzman personel tarafından çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığını açıklayan Bakanlık kaynakları, hukuki sürecin de yakından takip edileceğini vurguladı.