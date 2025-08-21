TBMM'de Trabzon'a İstiklal Madalyası törenle verildi

Trabzon’a İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin tören, TBMM Şeref Holü’nde gerçekleştirildi. Törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bölge milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

KURTULMUŞ: "TARİHİ BİR SORUMLULUĞU TAMAMLADIK"

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve dua ile başladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, "101 yıl önce imzalanmış bir beratın bugün İstiklal Madalyasıyla Trabzon’a teslim edilmesi, tarihi bir sorumluluğun tamamlanmasıdır" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmetle andığını belirtti.

"TARİHTEN DERS ALMALIYIZ"

Kurtulmuş, milli mücadelenin temel özelliklerine dikkat çekti:

Birlik ve Dayanışma: Anadolu’daki Müdafayı Hukuku Milliyet Cemiyetleri’nin vatan topraklarının bütünlüğünü koruma ve mücadeleyi organize etme çabaları.

Özgürlük: Türk milletinin özgürlüğüne düşkünlüğü ve zorluklar karşısında boyun eğmemesi.

TERÖRLE MÜCADELE VE MİLLİ BİRLİK MESAJI

Kurtulmuş, terörle mücadelede hiçbir pazarlığın yapılmadığını vurgulayarak, şehitler ve Eren Bülbül’ün hakkının korunacağını ifade etti. Tarihten gelen istiklal ruhunun demokratikleşmeyle taçlandırılacağını ve Türkiye’nin daha güçlü bir hale geleceğini belirtti.

SAVUNMA BAKANI GÜLER'İN KONUŞMASI

Bakan Güler, Trabzon’un mütareke döneminde işgal projelerine karşı erken tepki veren şehirlerden biri olduğunu anlattı. Trabzon halkının Kuvayi Milliye’ye lojistik ve maddi destek sağladığını, Mavnacılar Loncası’nda denizde bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunduğunu aktardı.

BAKAN URALOĞLU'NUN KONUŞMASI

Bakan Uraloğlu, Trabzon’un tarih boyunca sadakat, cesaret ve fedakarlığın sembolü olduğunu belirtti. Liman işçileri, denizciler ve halkın bağımsızlık mücadelesine destek verdiğini, Trabzon Limanı’nın bağımsızlık ateşinin hazırlandığı bir merkez olduğunu ifade etti.