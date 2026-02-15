TBMM'de yeni haftada gündem yoğun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'de bu hafta da gündem yoğun başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 17 Şubat Salı günü başlayacak.

Genel Kurul, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

KORUMA HİZMETİNİ MEMURLAR İLE SAHA BEKÇİLERİ VERECEK

Teklife göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek, döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan alanlardaki koruma hizmeti ile suçların takibi orman muhafaza memurları yanında av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da sağlanabilecek.

MİLLİ PARKLARA DÜZENLEME GELİYOR

Söz konusu Kanun kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce derhal yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde değerlendirilecek.

Milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

GİRİŞ ÜCRETİ ÖDENMEZSE, ÜCRETİN 14 KATI ÖDENECEK

Milli parklara giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere giriş ücretinin 14 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

YASAK HAYVANLARIN AVLANILMASINA CEZA 10 BİN TL'YE ÇIKACAK

Merkez Av Komisyonu tarafından avlanmanın yasaklandığı avlaklarda avlananlara verilen idari para cezası tutarı 200 liradan 10 bin liraya, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile 'yaban hayatı koruma sahası', 'yaban hayatı geliştirme sahası' ve 'üretme istasyonu' olarak tanımlanan saha ve istasyonlarda avlananlara kesilen idari para cezası tutarı ise 350 liradan 15 bin liraya yükseltilecek.

Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve Kanun kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Genel Müdürlüklerince yapılacak.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK KOMİSYONU TOPLANACAK

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.