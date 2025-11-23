TBMM'nin gündeminde vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak.

Genel Kurul, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

KONUT GELİRLERİ GÜNDEMDE

Teklife göre; Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile konut kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor.

İstisna tutarı 2025 yılı için 47 bin TL olarak uygulanıyordu.

EMEKLİLER MUAF TUTULACAK

Emekliler muaf tutularak, kira geliri ne kadar olursa olsun gelir vergisi ödenmesi öngörülüyor.

Ayrıca işverenlere Hazine'den verilen yüzde 4’lük prim desteği yüzde 2’ye düşürülüyor.

İmalat sektöründe ise yüzde 5’lik destek devam edecek.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler kapsamında her yıl için muayenehane uygunluk belgesi 20 bin lira, özel poliklinik ruhsatnamesi 30 bin lira, özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50 bin lira olacak.

Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler çerçevesinde; her yıl için alınacak bedel, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20 bin lira, ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30 bin lira, ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 40 bin lira, ağız ve diş sağlığı hastanelerinden 40 bin lira olacak.

Bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla TÜİK tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere, bir kat artırımlı uygulanacak.

DEPREM ETKİLERİ İÇİN İLAVE TUTAR GÜNDEMDE

Turizm müessese belgeleri kapsamında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgelerine ödenen harçlar da yıllık alınacak.

Hayvanların muayene edildiği, hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin yapıldığı muayenehane ve poliklinikler ile hastanelere verilen ruhsatnameler kapsamında alınacak harç bedeli, her yıl için veteriner hekim muayenehane ruhsatı 10 bin lira, veteriner hekim poliklinik ruhsatı 20 bin lira, hayvan hastanesi ruhsatı 40 bin lira olarak uygulanacak.

Kahramanmaraş depreminin etkilerini ve 2025 yılı ilave finansman ihtiyacını karşılamak için Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarına 595 milyar Türk lirası ilave edilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Plan ve Bütçe Komisyonu, ‘2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklif’ görüşmeleri kapsamında pazartesi günü Tarım ve Orman Bakanlığı, salı günü Adalet Bakanlığı, çarşamba günü Milli Savunma Bakanlığı, perşembe günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçelerini görüşecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.