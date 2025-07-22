TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz dönemi için tatile girdi.

TBMM'nin 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine Genel Kurul'un 20 Temmuz tarihli 113'üncü birleşiminde karar verildi.

Karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

BAZI KOMİSYONLAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

TBMM'deki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar Genel Kurul'un 20 Temmuz'da yapılan 113'üncü birleşiminde alındı.