TBMM 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi: Hatıra fotoğrafı çekildi

Yasa teklifleri, kanunlar, görüşmeler...

Gazi Meclis'te 1 Ekim'de başlayan mesai sona erdi.

TBMM TATİLE GİRDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yaz dönemi için tatile girdi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, TBMM Genel Kurulu'nun tatile girmesi dolayısıyla birleşimi, 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Milletvekilleri, kurul sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

YOĞUN GÜNDEMLE ÇALIŞTILAR

Meclis bu yasama döneminde yoğun gündemle çalıştı.

BÜTÇE MARATONU İKİ AY SÜRDÜ

Bütçe görüşmeleri, gece gündüz süren iki aylık maratonun ardından tamamlandı.

Toplumdaki cezasızlık algısına son vermeyi amaçlayan düzenlemeler yasalaştırıldı.

YARGI PAKETİ

10. Yargı paketi ile iki yıldan az ceza alan kişilerin kısa süre de olsa cezaevinde kalması sağlandı.

Cezaların alt sınırlarında düzenlemeye gidildi, infaz sistemi de güçlendirildi.

TÜRKİYE'NİN İLK İKLİM KANUNU ÇIKARILDI

Türkiye'nin ilk iklim kanunu da bu dönemde çıkarıldı. Bu yasa, iklim değişikliğiyle mücadelede ulusal bir strateji belirlemeyi hedefledi.

Teklifle, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulması kararlaştırıldı.

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre en düşük maaş 16 bin 881 lira olarak belirlendi.

SİBER GÜVENLİK KANUNU ÇIKARILDI

Siber Güvenlik Kanunu da Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, Türkiye'nin siber uzaydaki milli gücüne karşı içten ve dıştan yöneltilen tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi sağlanacak.

Siber Güvenlik Kurulunun kurulmasına ilişkin esaslar da bu kanunla düzenlendi.

KOMİSYONLAR KURULDU

Meclis'te önemli araştırma komisyonları kuruldu.

Bolu'da yaşanan yangın faciası araştırıldı, kadına şiddet komisyonu ile önleyici tedbirler üzerine rapor hazırlandı.

Yapay zekadan zirai don afetine kadar birçok alanda araştırma komisyonları mesai yaptı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU ÇALIŞACAK

Meclis tatile girerken Terörsüz Türkiye sürecinde gözler kurulacak komisyonda.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni haftada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi ve ardından da kameraların karşısına geçerek süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

35 ila 45 milletvekiliyle kurulması planlanan komisyon, Meclis tatile girse de çalışmalarını sürdürecek.