TBMM'ye gelen dilekçeler dikkati çekti

- TBMM Dilekçe Komisyonu, 15 Ekim - 15 Kasım 2025 döneminde toplamda bin 434 dilekçe aldı ve bunların 749'u karara bağlandı.
- Komisyona en çok talepler Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelirken Bartın, Kilis, Muş ve Niğde en az dilekçe gelen iller oldu.
- En dikkat çeken talepler arasında Ramazan ayının tatil ilan edilmesi ve toplu taşımada kadın ve erkekler için ayrı bölümler oluşturulması gibi sıra dışı istekler yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilginç talepler gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde kadınların askerlik yapmasını isteyen talepler, oldukça dikkat çekmişti.
Son gelen talepler ise yine dikkat çekici...
TBMM Dilekçe Komisyonu, 15 Ekim – 15 Kasım 2025 dönemine ait faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı.
"BAŞVURULAR, ÇALIŞMALARA YÖN VERİYOR"
Komisyon Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, dilekçe hakkının demokratik katılımın temel unsuru olduğunu vurgulayarak vatandaşlardan gelen başvuruların Meclis çalışmalarına yön verdiğini belirtti.
BİR AYDA GELEN DİLEKÇE SAYISI
Rapora göre komisyona bir ayda toplam bin 434 dilekçe ulaştı.
Bunların 749’u başkanlık divanınca karara bağlandı.
Başvuruların %88’i e-Devlet üzerinden yapıldı. Başvuranların %74’ü erkek, %25’i kadın olurken, 5 başvuru tüzel kişiler tarafından yapıldı.
EN ÇOK VE EN AZ BAŞVURU YAPILAN İLLER
Başvurular en çok Ankara, İstanbul ve İzmir’den geldi.
Bartın, Kilis, Muş ve Niğde ise en az dilekçe gelen iller oldu.
Yasama Dönemi’nde komisyona günlük ortalama 28,10 dilekçe gelirken, bu sayı bir önceki döneme göre %77,88 artış gösterdi.
BAŞVURU KONULARI
Vatandaşların başvuruları konu başlıklarına göre şöyle dağıldı:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik: 413 dilekçe
Adalet Hizmetleri: 142 dilekçe
Komisyon Başvuru İşlemleri: 223 dilekçe
Diğer konular: 656 dilekçe
DİKKAT ÇEKEN TALEPLER
Komisyona gelen dilekçeler arasında öne çıkan bazı sıra dışı talepler şunlar oldu:
Açıköğretimde “4 yanlış 1 doğruyu götürür” kuralının kaldırılması
Sigara içmeyen personele mesainin erken bitmesi
Ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi
Haftalık çalışma gününün 4’e düşürülmesi
Akraba evliliklerinin yasaklanması
TBMM Genel Kurulu’nun YouTube ve X üzerinden canlı yayınlanması
Kadınların zorunlu askerlik yapması
Yere izmarit atmanın yasaklanması ve para cezası getirilmesi
Bedelli askerliğin çevrim içi eğitimle yapılması
Ev hanımlığının meslek olarak tanımlanması ve emeklilik hakkı verilmesi
Doğumda bebeklere DNA testi yapılması
Toplu taşımada kadın, erkek ve aile için ayrı bölmeler oluşturulması
SONUÇLANAN BAŞVURULAR
Komisyonun müdahalesiyle sonuçlanan başvurulardan bazıları raporda örnek olarak paylaşıldı:
Hatay’da altyapı ve kanalizasyon şikayetleri üzerine ilgili kurum tarafından yağmur suyu hattı bağlantısı yapılarak sorun çözüldü.
Kütahya’da engelli çocuğun sağlık kurulu raporunun gecikmesi, e-imza kaynaklı sorunların giderilmesiyle çözüme kavuştu.
Bir vatandaşın adli sicil arşiv kaydının silinmesi talebi, kanuni süreç tamamlanınca işleme alındı.