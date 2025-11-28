Abone ol: Google News

TBMM'ye gelen dilekçeler dikkati çekti

TBMM'ye gelen bazı dilekçelerde; Ramazan ayının tatil ilan edilmesi, toplu taşımada kadın ve erkekler için ayrı bölümler oluşturulması gibi talepler yer aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 10:36
TBMM'ye gelen dilekçeler dikkati çekti
  • TBMM Dilekçe Komisyonu, 15 Ekim - 15 Kasım 2025 döneminde toplamda bin 434 dilekçe aldı ve bunların 749'u karara bağlandı.
  • Komisyona en çok talepler Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelirken Bartın, Kilis, Muş ve Niğde en az dilekçe gelen iller oldu.
  • En dikkat çeken talepler arasında Ramazan ayının tatil ilan edilmesi ve toplu taşımada kadın ve erkekler için ayrı bölümler oluşturulması gibi sıra dışı istekler yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilginç talepler gelmeye devam ediyor. 

Geçtiğimiz günlerde kadınların askerlik yapmasını isteyen talepler, oldukça dikkat çekmişti.

Son gelen talepler ise yine dikkat çekici... 

TBMM Dilekçe Komisyonu, 15 Ekim – 15 Kasım 2025 dönemine ait faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı.

"BAŞVURULAR, ÇALIŞMALARA YÖN VERİYOR"

Komisyon Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, dilekçe hakkının demokratik katılımın temel unsuru olduğunu vurgulayarak vatandaşlardan gelen başvuruların Meclis çalışmalarına yön verdiğini belirtti.

BİR AYDA GELEN DİLEKÇE SAYISI

Rapora göre komisyona bir ayda toplam bin 434 dilekçe ulaştı.

Bunların 749’u başkanlık divanınca karara bağlandı.

Başvuruların %88’i e-Devlet üzerinden yapıldı. Başvuranların %74’ü erkek, %25’i kadın olurken, 5 başvuru tüzel kişiler tarafından yapıldı.

EN ÇOK VE EN AZ BAŞVURU YAPILAN İLLER

Başvurular en çok Ankara, İstanbul ve İzmir’den geldi.

Bartın, Kilis, Muş ve Niğde ise en az dilekçe gelen iller oldu.

Yasama Dönemi’nde komisyona günlük ortalama 28,10 dilekçe gelirken, bu sayı bir önceki döneme göre %77,88 artış gösterdi.

BAŞVURU KONULARI

Vatandaşların başvuruları konu başlıklarına göre şöyle dağıldı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik: 413 dilekçe

Adalet Hizmetleri: 142 dilekçe

Komisyon Başvuru İşlemleri: 223 dilekçe

Diğer konular: 656 dilekçe

DİKKAT ÇEKEN TALEPLER

Komisyona gelen dilekçeler arasında öne çıkan bazı sıra dışı talepler şunlar oldu:

Açıköğretimde “4 yanlış 1 doğruyu götürür” kuralının kaldırılması

Sigara içmeyen personele mesainin erken bitmesi

Ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi

Haftalık çalışma gününün 4’e düşürülmesi

Akraba evliliklerinin yasaklanması

TBMM Genel Kurulu’nun YouTube ve X üzerinden canlı yayınlanması

Kadınların zorunlu askerlik yapması

Yere izmarit atmanın yasaklanması ve para cezası getirilmesi

Bedelli askerliğin çevrim içi eğitimle yapılması

Ev hanımlığının meslek olarak tanımlanması ve emeklilik hakkı verilmesi

Doğumda bebeklere DNA testi yapılması

Toplu taşımada kadın, erkek ve aile için ayrı bölmeler oluşturulması

SONUÇLANAN BAŞVURULAR

Komisyonun müdahalesiyle sonuçlanan başvurulardan bazıları raporda örnek olarak paylaşıldı:

Hatay’da altyapı ve kanalizasyon şikayetleri üzerine ilgili kurum tarafından yağmur suyu hattı bağlantısı yapılarak sorun çözüldü.

Kütahya’da engelli çocuğun sağlık kurulu raporunun gecikmesi, e-imza kaynaklı sorunların giderilmesiyle çözüme kavuştu.

Bir vatandaşın adli sicil arşiv kaydının silinmesi talebi, kanuni süreç tamamlanınca işleme alındı.

Gündem Haberleri