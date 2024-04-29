TCG Anadolu ilk kez NATO tatbikatına katıldı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İyon Denizi'nde Neptune Strike 24 faaliyetleriyle birlikte ilk kez bir NATO tatbikatında yer aldı.

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ensonhaber.com

Türkiye, savunma gücünü artıracak yüksek teknolojili bir dizi projeyi başarıyla hayata geçirdi.

Bunlardan biri de yeni amiral gemisi olarak nitelendirilen TCG Anadolu...

TCG Anadolu, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi olarak yerli ve milli imkanlarla üretildi.

İlk kez NATO tatbikatında yer aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu, ilk kez bir NATO tatbikatına katıldı.

TCG Salihreis ve TCG Büyükada ile TCG Anadolu'dan oluşan Anadolu Görev Grubu, İyon Denizi'nde Neptune Strike 24 faaliyetlerine iştirak etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu, 26 Nisan 2024 tarihinde İyon Denizi'nde eğitimler icra etmiş olup, NATO çatısı altında 26-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Neptune Strike 24.1 faaliyetine iştirak ediyor. Anadolu Görev Grubu'nda Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de görev yapıyor. Faaliyetler kapsamında TCG Anadolu'ya ziyaret gerçekleştiren SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Yannick Bossu ve SNMG-2 karargâhında görevli personele de brifing verildi" denildi.