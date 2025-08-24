TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı

Türk donanmasının seçkin gemileri, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda görkemli bir geçit töreniyle halkı selamlıyor.

İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı görkemli geçit töreni başladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni için Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

TCG ANADOLU, İSTANBUL'A ULAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki etkinlik için TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na ulaştı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başladı.

BOĞAZ'DA SEYİR YAPACAK DONANMA UNSURLARI

Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı bulunuyor.

250 ÖĞRENCİ DE GEÇİT İÇİN TCG ANADOLU'DA

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.