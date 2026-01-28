Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan: Maşlarımız yetmiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada hem gazetecilerin hem de vatandaşların sorularını yanıtlayan Özcan, milletvekili maaşlarından da bahsetti.

Maaşların yetmediğini ve harcanan paranın çok daha fazla olduğunu söyleyen Özcan, şöyle devam etti;

"BEN MAAŞIMI SANA VEREYİM, SEN İDARE ET"

"Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap.

Bir daha söylüyorum, herkese verebiliriz. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın. Başka bir şey söylemiyorum.

"UÇAKLAR BİZE İNDİRİMLİ FALAN DEĞİL"

Şimdi mesela şöyle zannediyorlar; arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Hayır, arabamızın mazotunu falan vermiyor.

Hayır, hiç beleş uçak falan yok. Uçaklarda indirim yok, çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira ise, 2 bin 900 lira, 2 bin 800 lira. 100 lira 200 lira indirim bu.

"MECLİS'TE YEMEKLERE ZAM YAPTILAR"

Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zammı yiyoruz. Söyleye söyleye beş defa zam yaptılar. Kaldığımız otel... ben misafirhanede kalıyorum, otelde kalıyorum; ha bire zam yapıyorlar. Gelin, bir daha söylüyorum...

"SİYASET ER MEYDANIDIR"

Siz de bir milletvekili olun, gelin bunları bir de siz tadın. Bak bir şey söylüyorum; çalışmadan da ben vereyim, siz birkaç ay değerlendirin. Arkadaşlar, siyaset er meydanıdır. Milletvekili olmak isteyen orada bir siyasi partiye üye olup bütün bu güzel haklardan, hoşunuza giden haklardan yararlanabilir.

"BİR MİLLETVEKİLİ MAAŞTAN EN AZ 2 KAT FAZLA PARA HARCIYOR"

Bu iş nasip işidir ama bir daha söylüyorum; bir milletvekili aldığı maaştan en az 1,5 - 2 kat daha fazla para harcıyor, bunu da bilmenizi isterim. Ben buraya para için gelmedim ki, ben memleketime hizmet ediyorum."