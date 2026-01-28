Hak sahiplerinden Murat Kurum'a sevgi seli: Nakış gibi işlemişsin o evleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde kura heyecanı, tüm hızıyla devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yürütülen çalışmaların vatandaştaki etkisini paylaştı.

"SEVGİMİZİ, BİRLİĞİMİZİ DE NAKIŞ GİBİ İŞLEDİK"

Yuvalarına kavuşan vatandaşların teşekkürlerini ilettiği Bakan Kurum, yaptığı paylaşıma "Sadece evlerimizi değil; sevgimizi, birliğimizi de böyle nakış gibi işledik." notunu düştü.

Paylaşımda, hak sahiplerinin yüzlerindeki gülümseme objektiflere yansıdı.

HAK SAHİPLERİNİN SEVİNCİ YÜZLERİNDEN OKUNDU

Sağlamlığıyla ev sahiplerinin yüreklerini ferahlatan afet konutları, modern yapısıyla da dikkat çekiyor.

Hak sahipleriyle bir araya gelen Kurum'a "Allah razı olsun" sözleriyle teşekkürlerini ileten vatandaşlar, heyecan ve mutluluklarını gizleyemedi.

"NASIL O TOKİ EVLERİNİ NAKIŞ GİBİ İŞLEMİŞSİN"

"Rabbimin kudret eli hep üzerinde olsun" dualarıyla Kurum'a sarılan hak sahibi, "Tebessümlüsün, alçak gönüllüsün. Nasıl o TOKİ evlerini nakış gibi işlemişsin. Nasıl güzel yapmışsın." diyerek sevincini paylaştı.

Kameralara yansıyan o anlar, yüzlerde tebessüm oluşturarak, projelerin sebep olduğu değerleri bir kez daha hatırlattı.