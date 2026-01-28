Türkiye, ABD ile İran arasında diplomasi mekiği dokuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Arakçi telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar ele alındı.

Fidan bu görüşmeden önce, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve bölgesel gelişmeleri görüşmüştü.

FİDAN'DAN "İRAN'A SALDIRMAK YANLIŞ" MESAJI

Fidan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda, İran'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakanın konuşmasında şu mesaj öne çıkmıştı:

İran'a saldırmak yanlış. Savaşı yeniden başlatmak yanlış. İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakereye hazır. Amerikan dostlarımıza tavsiyem her zaman İranlılarla dosyaları tek tek kapatmaları olmuştur. Nükleer meseleyle başlayın ve onu kapatın. Sonra diğerlerini. Eğer bunları bir paket olarak sunarsanız, İranlı dostlarımızın bunu hazmetmesi ve bu süreci yürütmesi çok zor olur. Bu onlar için aşağılayıcı görünebilir. Yalnızca kendilerine değil, liderliğine de açıklamak çok zor olacaktır. Dolayısıyla, durumu daha kabul edilebilir hale getirebilirsek, bunun yardımcı olacağını düşünüyorum.