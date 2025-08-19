Tekirdağ'da deniz adeta kara toprak parçasına dönüştü

Tekirdağ'da poyraz fırtınasının ardından kıyılara vuran kızıl yosunlar, özellikle Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı mevkisinde karavanların olduğu bölgede yoğun bir tabaka oluşturdu.

Denizin rengini değiştiren görüntü çevrede yaşayanların tepkisine yol açtı.

"KESKİN BİR KOKU VAR"

Bölgede karavanda yaşayan Mehmet Tunalı, keskin bir koku nedeniyle yaşamın zorlaştığını belirterek, "Burada koku içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Bunlar Poyraz fırtınası ile beraber geldi. Bir haftadır duruyor. Bayağı dağıldı, nasıl gider bilmiyoruz" dedi.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden bölgede temizlik çalışması yapılmasını bekliyor.