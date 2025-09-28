Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan kazada, Ali İhsan Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Hatip T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmada araç sürücüleri Ali İhsan Ö. ve Hatip T. ile Hatip T.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Hüsnü T. yaralandı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Jandarma ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.